Bensheimer Badesee und Freibad öffnen am 26. Juni

Bensheim.Der Bensheimer Badesee (Bild) und das Freibad öffnen am Freitag, 26. Juni. Das teilte die GGEW AG, die für den Bäderbetrieb zuständig ist, am Mittwoch mit. Das Hallenbad bleibt allerdings geschlossen. Dort können ab 30. Juni lediglich Wassergymnastikkurse abgehalten werden. Beim Besuch von Freibad und Badesee gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Wie der Zugang zu beiden Einrichtungen geregelt werden soll, will das Unternehmen noch bekanntgeben. Durch die Corona-Regeln können nicht mehr so viele Personen wie sonst an den Strand, auf die Liegewiesen oder ins Wasser. Bereits am 23. Juni wird nach Auskunft der GGEW das Waldschwimmbad in Lorsch öffnen. dr/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.06.2020