Bensheimer Blütenkönigin gekrönt

Bensheim.Die neue Bensheimer Blütenkönigin heißt Josefine Queißer (links). Die 21-Jährige wurde gestern Abend bei der Eröffnung des Bürgerfestes auf der Bühne am Storchennest gekrönt. Sie tritt die Nachfolge von Linda Engelhard (Mitte) an, die turnusmäßig die Krone weitergab. Die Krönung übernahm die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Carolin Hillenbrand (rechts).

Die neue Hoheit ist gebürtige Bensheimerin und absolviert zurzeit eine Ausbildung in Weinheim. Die kleine Zeremonie war eingebettet in den Auftakt des Bensheimer Traditionsfestes. Bis Sonntag wird in der Fußgängerzone mit viel Live-Musik und einem breiten kulinarischen Angebot gefeiert. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.06.2019