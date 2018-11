Bensheimer Budenzauber

Bensheim.Heute in einer Woche, am Donnerstag, 29. November, wird der Bensheimer Weihnachtsmarkt eröffnet. Bis zum 20. Dezember wird dann die weihnachtliche Meile zwischen Marktplatz und Hospitalbrunnen wieder Tausende Besucher in die größte Stadt an der Bergstraße locken.

In diesem Jahr gibt es neben dem bewährten Konzept auch einige Neuerungen: Am Bürgerwehrbrunnen wird etwa eine fast sechs Meter hohe Weihnachtspyramide als Getränkestand aufgestellt. Längst etabliert sind die Künstlerbuden und die Riesentanne am Marktplatz, das Riesenrad sowie die Auftritte verschiedener Musikgruppen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018