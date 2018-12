Bensheimer Höhenflug

Die VfL-Basketballer (hier Richard Maurer) sind in toller Form. © Neu

Bensheim.Während die Konkurrenz patzte, übertrafen die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim beim ungefährdeten 101:75-Heimsieg gegen das überforderte Schlusslicht BBC Montabaur bereits zum vierten Mal in dieser Saison die magische Hundert-Punktemarke und mischen nun in der Spitzengruppe mit, die fast die Hälfte des eng zusammengerückten Klassements bildet. Die Bensheimer fiebern jetzt dem Topspiel am kommenden Samstag (18 Uhr) gegen den Tabellenführer TV Idstein entgegen.

Gegen Montabaur konnte sich der VfL sogar erlauben, Leistungsträger Chris Lee nach seiner kurzen Verletzungspause zu schonen. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018