Bensheimer Hoheit

Bensheim.Seit Anfang Juni repräsentiert Josefine Queißer die Stadt Bensheim als Blütenkönigin bei Festen, Veranstaltungen und Empfängen. Die 21-Jährige wurde im Frühjahr vom Automobilclub Bensheim für dieses Amt ausgewählt.

In den ersten Wochen hat die gebürtige Bensheimerin, die in Bickenbach aufgewachsen ist und jetzt in Heppenheim wohnt, schon einiges erlebt. Ein Höhepunkt war etwa der Königinnentag in Witzenhausen, wo rund 200 Hoheiten aus ganz Deutschland zusammenkamen.

Josefine Queißer freut sich, als neue Hoheit mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen. Außerdem liebt sie die schönen Kleider, die sie in ihrer Rolle als Blütenkönigin tragen darf.

Die Heppenheimerin macht derzeit eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten im MVZ in Weinheim – im Winter stehen die Prüfungen an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.07.2019