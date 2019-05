Bensheimer Model gibt Heidi Klum einen Korb

Bensheim.Die Bensheimerin Vanessa Stanat ist kurz vor der Finalshow freiwillig aus der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ ausgestiegen. Das teilte die 22-Jährige in einer Video-Botschaft im Anschluss an die jüngste Folge der Sendung mit, die am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde. Sie werde „aus persönlichen Gründen“ nicht an der Live-Show nächste Woche in Düsseldorf teilnehmen. Zuvor hatte Moderatorin Heidi Klum der Bensheimerin bereits ein Ticket fürs Finale übergeben. Die jüngste Folge wurde Anfang März in Los Angeles abgedreht. Die Entscheidung, die Show zu verlassen, habe sie erst vor kurzem gefasst, so Stanat. cim/Bild: Zelinger

