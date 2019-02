Bensheimer Sportler des Jahres geehrt

Bensheim.Eine Handballerin, ein Hockeyspieler und eine Basketball-Mannschaft sind die Bensheimer Sportler des Jahres 2018: Julia Maidhof (HSG Bensheim/Auerbach) gewann das von der Sportkommission der Stadt und dem Bergsträßer Anzeiger gemeinsam durchgeführte Votum in der Kategorie Sportler des Jahres. Mario Schacher (SSG Bensheim/Mannheimer HC) siegte bei den Junior-Sportlern, die männliche U12-Crew des VfL Bensheim (vorn in den blauen Training-Anzügen) in der Team-Rubrik. Bei einer Feierstunde im Rahmen der städtischen Sportlerehrung im Variete Pegasus wurden die Titelträger gestern Nachmittag ausgezeichnet. Bei der Sportwahl waren 860 Stimmen abgegeben worden. eh/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.02.2019