Bereit für Eis und Schnee

Die Räumfahrzeuge in Bensheim warten auf ihren Einsatz. © Neu

Bergstraße.Der Winter kann kommen. Zumindest, wenn es nach den Verantwortlichen von Hessen Mobil geht. Die Teams vom Räum- und Streudienst sind bestens vorbereitet auf die ersten Schneefälle.

Laut Wetterprognose könnten an der Bergstraße am Mittwoch, 21. November, die ersten Flocken auf die Erde rieseln. Im Depot der Straßenmeisterei in Bensheim, wohin die Landesbehörde gestern zu einem Pressegespräch eingeladen hatte, lagern allein 2500 Tonnen Salz. Im Kreisgebiet betreut Hessen Mobil 450 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Ausgerückt wird bei Glättegefahr bereits um kurz nach halb zwei Uhr am frühen Morgen. Wenn nötig, gehen die Touren bis in den späten Abend. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018