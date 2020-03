Bereits dutzende Helfer in der ganzen Region

Mannheim.Es ist ein Zeichen für ein starkes Miteinander und den Zusammenhalt in unserer Region: Bis Montagabend haben sich bereits dutzende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis, Ludwigshafen und Südhessen für unsere Aktion „ZusaMMenhalt“ bei uns gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Seien es Besorgungen, Gassigehen mit dem Hund oder ein Telefonat in schweren Stunden: Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an folgende Adresse: zusammenhalt@mamo.de – oder rufen Sie an unter 0621/392 23 35. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. jwd

Wir bitten um Verständnis, dass vorerst nur MM- und SHM-Abonnenten an der Aktion teilnehmen können. Wir wollen sicherstellen, dass die Hilfe seriös ist und Betrüger keine Chance haben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020