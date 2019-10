Bergsträßer Bibliotheken werden zu Begegnungsstätten

Bergstraße.Am Donnerstag, 24. Oktober, wird im Kreis Bergstraße der „Tag der Bibliotheken“ begangen. Aus diesem Anlass wurde in der Lampertheimer Stadtbücherei die aktuelle Situation in den Bibliotheken des Kreises erörtert. Dabei machte Alexander Budjan von der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken auf das wachsende Veranstaltungsangebot aufmerksam. Auch die Online-Ausleihe gewinne zunehmend an Bedeutung. Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt bezeichnete die öffentlichen Büchereien als „Muckibuden für den Kopf“. Der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer bekannte, zu seinen regelmäßigen Urlaubserlebnissen gehöre stets das Lesen eines Buches. urs/

