Bergsträßer Bienen-Freunde über Imkerei in Krisenzeiten

Bergstraße.Anlässlich des heutigen Tages der Deutschen Imkerei haben die Imker der Region die Pforten der Belegstelle in Kirschhausen geöffnet. Denn auch, wenn es in Zeiten von Corona diesmal keine Veranstaltungen zu diesem Anlass gibt, hat sich in den vergangenen Monaten so einiges bei den Vereinen getan. Bei einem Rundgang auf dem Areal im Wald bei Kirschhausen erklären sie, wie junge Bienenköniginnen von reinrassigen Drohnen begattet werden. Hier dreht sich alles um die wichtigste Deutsche Bienenrasse Carnica, die als besonders sanftmütig und fleißig gilt. Außerdem berichten die Imker über die Varroa-Milbe, die auch in der Region verbreitet ist, und über verschiedene Behandlungsmethoden. ssr/BILD: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020