Bergsträßer Bürgerpreis 2019 verliehen

Bergstraße.Nachwuchsforscher Elias Chalwatzis aus Bensheim, der Verein HeldenStärker und Reginald Schulze vom KSC Bensheim sind gestern Abend mit dem Bergsträßer Bürgerpreis 2019 ausgezeichnet worden. Verliehen wurde die Auszeichnung, mit der Bergsträßer Anzeiger und Sparkasse Bensheim das Ehrenamt in der Region fördern, in den Kategorien U 25, Alltagsheld und Lebenswerk für das außergewöhnliche Engagement der drei Preisträger. Dabei gab es eine Premiere: Die drei Sieger aus insgesamt 18 Bewerbern wurden erstmals nicht per Jury-Entscheid, sondern per Abstimmung ermittelt. Den ganzen Oktober über waren die BA-Leser dazu aufgerufen, ihr Votum abzugeben, insgesamt wurden am Ende 2999 Stimmen gezählt. Der BA wird morgen auf einer Sonderseite über die Preisverleihung berichten. red/Bild: Volk

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019