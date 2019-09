Bergsträßer Dominanz in der Handball-Bezirksoberliga

Bergstraße.Am Wochenende beginnt die neue Handballsaison auf Bezirks- und Landesebene. Besonders gut vertreten ist die Bergstraße in der Männer-Bezirksoberliga, in der sie sieben Mannschaften des 14er-Feldes stellt. Neu dabei ist die HSG Bensheim/Auerbach, die sich im Saison-Endspurt als A-Liga-Vizemeister den Aufstieg gesichert hatte. Trainer Moritz Brandt geht davon aus, dass seine Mannschaft gegen die stärkere Konkurrenz mithalten kann, auch wenn es zur neuen Runde nicht gelungen ist, Verstärkungen zu holen. Das Bild zeigt HSG-Spieler Dominik Schuh beim Wurfversuch. Mit dabei in der Bezirksoberliga sind unter anderem noch die Tvgg Lorsch, der HC VfL Heppenheim und der SV Erbach. kr/Bild: Neu

