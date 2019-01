Bergsträßer Eiswein gelesen

Bergstraße.Lage sah es nicht danach aus, dass die Bergsträßer Winzer in diesem Winter Eiswein lesen können. Aber die aktuell eiskalten Nächte machten es dann doch noch möglich. Gestern in aller Frühe rückten die ersten Trupps beispielsweise in der Lage Heppenheimer Stemmler und auch am Maiberg in der Kreisstadt aus, um die gefrorenen Beeren von den Rebstöcken zu picken. Für heute planen weitere Winzer die Ernte der edelsüßen Spezialität. Schließlich sagten die Meteorologen ein nochmals kältere Nacht an der Bergstraße voraus. Insgesamt allerdings gingen nur wenige Weinbaubetriebe das Wagnis ein und ließen Trauben für den Eiswein hängen. Denn wird es nicht kalt genug, droht ein Totalverlust. seg/BILD: Winzer eG

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.01.2019