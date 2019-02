Bergsträßer genießen sonniges Wochenende

Bergstraße.Sonnenbrillen auf und raus ins Grüne: Sehr viele Bergsträßer haben am Wochenende das traumhafte Wetter genutzt, um die ersten deutlichen Vorboten des Frühlings zu genießen. In den Grünanlagen – in unserem Bild im Bensheimer Stadtpark – schlenderten Spaziergänger bei Temperaturen von bis zu 17 Grad.

Bundesweit am wärmsten war es am Samstag mit 19,5 Grad in Müllheim im Markgräflerland, wie Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gestern sagte. Verantwortlich für Sonne und Wärme ist das Hoch „Dorit“. Sein Einfluss bleibt auch in den kommenden Tagen spürbar. Es bleibe mild, allerdings nicht mehr ganz so sonnig, so die Wetterfrösche vom DWD. seg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019