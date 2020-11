Bergsträßer Inzidenz bei 106,84

Bergstraße/Wiesbaden.Im Landkreis Bergstraße sind am Sonntag weitere 13 Personen registriert worden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, teilt die Pressestelle des Kreises Bergstraße mit. Am Samstag wurden bereits 63 Infizierte festgestellt. Damit ist die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden, am Wochenende um 76 auf insgesamt 2989 Personen gestiegen. 35 Menschen sind gestorben. Gegenwärtig befinden sich 43 Patienten mit einer bestätigten Infektion sowie sechs Verdachtsfälle in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage beträgt 289, daraus ergibt sich für den Kreis Bergstraße ein Inzidenz-Wert von 106,84.

Die Zahl der Infizierten in Hessen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb von 24 Stunden um 1434 gestiegen. Damit haben sich mittlerweile 86 279 Menschen mit dem Virus infiziert. 1240 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Die Inzidenz für Hessen lag am Sonntag bei 152. red/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020