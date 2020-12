Bergsträßer Märkte reagieren auf Ausgangssperre

Bergstraße.Mit vorübergehend reduzierten Öffnungszeiten reagieren Lebensmittelmärkte in der Region auf die seit gestern gültige Ausgangssperre. Geschäfte, die üblicherweise bis 22 oder gar 24 Uhr geöffnet haben, schließen nun bereits um 21 Uhr. An den Eingängen werden die Kunden auf die Änderungen hingewiesen – wie auf unserem Bild bei einem Markt in Bensheim. Die meisten Tankstellen, die ihren Service rund um die Uhr anbieten, bleiben dagegen auch weiterhin geöffnet – alkoholische Getränke werden zur Nachtstunde allerdings nicht mehr verkauft. Die Einhaltung der Ausgangssperre wird in den meisten Kommunen durch Polizei und Ordnungsamt kontrolliert. In der ersten Nacht sollte es bei Verstößen lediglich eine Ermahnung geben, ab heute sollen aber auch Bußgelder verhängt werden. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020