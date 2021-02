Bergsträßer Müllabfuhr hatte im Corona-Jahr mehr zu tun

Bergstraße.Im vergangenen Jahr ist gemessen am Gewicht 5,72 Prozent mehr Restmüll angefallen als noch 2019. Das berichtet der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße auf Nachfrage. Bundesweit sei das Müllaufkommen seit Beginn der Pandemie sogar um rund zehn Prozent gestiegen, schreibt die Verbraucherschutzzentrale Hessen. Wenn die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, sammele sich auch mehr Abfall an. Bei den gelben Säcken verzeichnete der ZAKB eine Steigerung von 4,91 Prozent. Beim Bioabfall sind es 3,9 Prozent mehr, beim Sperrmüll 2,37 Prozent. Nur bei entsorgten Papiererzeugnissen gibt es einen Rückgang. Unser Bild entstand auf dem Wertstoffhof des ZAKB in Heppenheim. red/Bild: Funck

