Bergsträßer Neujahrsbaby Gabriel

Bergstraße.Als erstes Kind im neuen Jahr hat der kleine Gabriel im Kreiskrankenhaus in Heppenheim das Licht der Welt erblickt. Der Junge kam am Neujahrsmorgen um 6.26 Uhr gesund und munter zur Welt, wog bei der Geburt 3300 Gramm und hatte eine Größe von 48 Zentimetern. Der Kleine hat daheim in Lampertheim zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Hebamme Susanne Klein (rechts) und Assistenzärztin Catharina Müller-Lautzsch hielten das Baby beim Fototermin wenige Stunden nach der Geburt im Arm, Mutter Iconia-Elena Constantin wollte bei der Aufnahme lieber im Hintergrund bleiben. thz/BILD: Zelinger

