Bergsträßer Pkw mit kriminellem Inhalt

Bergstraße/Darmstadt.Ein Pkw BWM aus dem Kreis Bergstraße, dessen Insassen nicht angeschnallt waren, wurde am Samstag (12.) gegen 15 Uhr von einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 672/Rheinstraße am Stadteingang von Darmstadt kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass ein 20-jähriger Mitfahrer zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Verbringung in die Justizvollzugsanstalt anordnete. Außerdem konnten bei einer 19-jährigen Mitfahrerin Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.10.2019