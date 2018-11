Bergsträßer Rock-Röhre bei „The Voice of Germany“

Bergstraße.Susanne Czech aus Groß-Rohrheim ist bei der achten Staffel der Casting-Show „The Voice of Germany“ dabei. Zu erleben ist die Sängerin an diesem Sonntag ab 20.15 Uhr auf Sat.1 bei den „Blind Auditions“. Dabei hört die Jury nur ihre Stimme. Die 30-Jährige ist als Solokünstlerin, aber auch als Sängerin der Band „The Groove Generation“ in der Region und auch deutschlandweit unterwegs. Instrumental und gesanglich präsentiert sich diese Band auf höchstem Niveau und zeichnet sich durch enorme Spielfreude aus – die Formation gehört beispielsweise zu den Dauerbrennern beim Bensheimer Musikfestival Maiway. red/Archibvild: Berno Nix

