Bergsträßer Sommerwetter weckt Lust auf Eis

Bergstraße.Das anhaltend schöne Sommerwetter weckt bei den Bergsträßern die Lust auf kalte Schleckereien. Vor den Eisdielen in der Bensheimer Innenstadt bildeten sich zeitweise lange Schlangen. Die Entscheidung, welche Sorten in Waffeln oder Becher kommen, fällt bei der riesigen Auswahl gar nicht so leicht. Klassiker wie Zitrone oder Stracciatella sind ebenso gefragt wie ausgefallene Kreationen aus der Eisküche. Bei einer Umfrage unter Genießern in der Bensheimer Fußgängerzone wurde die Geschmacksrichtung Banane-Nutella als Lieblingssorte angegeben. Aber auch zu Spargel-Eis würde eine Eisliebhaberin nicht „nein“ sagen. kel/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.06.2019