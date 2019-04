Bergsträßer Weintreff verkraftet Standortwechsel gut

Bensheim.Der 27. Bergsträßer Weintreff musste umziehen und fand aufgrund des Sanierungsfalls Bensheimer Bürgerhaus in der Karl-Kübel-Schule statt. Fazit des Standortwechsels: Riesling und Co. fühlten sich auch in der Schulmensa wohl. Die beliebte Wein-Messe im neuen Rahmen kam bei den Besuchern sehr gut an, die Übergangslösung darf als gelungen betrachtet werden. Angeboten wurden die Weine des Jahrgangs 2018 von allen wichtigen Betrieben des Anbaugebiets Hessische Bergstraße plus Gastweingut Felsengartenkellerei Besigheim. Durchgängiges Thema waren Rosé-Weine, die von lachs- bis pinkfarben ausgeschenkt wurden. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019