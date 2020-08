Bergstraße leuchtet: Auerbacher Schloss zum Auftakt

Auerbach.Die Burgruine Schloss Auerbach erstrahlte am Freitagabend spektakulär in einem besonderen Licht. Zum Auftakt der Aktion „Bergstraße leuchtet“ diente das geschichtsträchtige Gemäuer als Projektionsfläche für mehr als 200 Scheinwerfer. Das farbenfroh und mystisch illuminierte Wahrzeichen war an jenem Abend ein beliebtes Fotomotiv. Die Idee hatte Veranstalter Johannes Spieß. Insgesamt 15 historische Bauten sollen nach und nach in diesem Sommer bei Einbruch der Dunkelheit für einige Stunden in eine außergewöhnliche Stimmung versetzt werden. Am Samstag nahmen sich die Profis eindrucksvoll die Lauter zwischen der Stadtmühle und dem Rinnentorturm in Bensheim vor. dr/Bild: Zelinger

