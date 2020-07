Berlin beschließt Nachschlag von 217,8 Milliarden Euro

Berlin.Mehrwertsteuersenkung, Familienbonus, Hilfen für Kommunen: Der Bund darf neue Milliarden-Kredite aufnehmen, um das Konjunkturpaket in der Corona-Krise zu finanzieren. Der Bundestag verabschiedete am Donnerstag den zweiten Nachtragshaushalt für 2020. Damit steigt die für das laufende Jahr geplante Neuverschuldung auf 217,8 Milliarden Euro.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) versprach, die Bundesregierung werde nicht gegen die Krise ansparen. „Und wir werden den Sozialstaat, der uns so leistungsfähig durch diese Krise führt, nicht antasten, sondern ausbauen“, betonte der Finanzminister. So würden trotz Krise ab Januar die Renten von Menschen mit geringen Bezügen durch die Grundrente aufgestockt. Die Schuldenquote steigt durch den zweiten Nachtragshaushalt von unter 60 auf mehr als 75 Prozent. Bereits Ende März hatte der Bundestag den Haushalt um 156 Milliarden Euro aufgestockt, um Steuerausfälle auszugleichen und mehrere Hilfspakete zu finanzieren. Dafür war, wie nun erneut, auch die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt worden.

Soziale Schieflage moniert

Der Bundestag beschloss am Donnerstag auch, dass der Großteil der neuen Kredite ab 2023 innerhalb von 20 Jahren wieder getilgt werden soll. Viele Ökonomen sowie Grüne und Linke halten das für zu ambitioniert. Der Finanzpolitiker der Union, Andreas Jung (CDU), dagegen warnte, die Tilgung dürfe nicht zu weit in die Zukunft verschoben werden. „Diese Generation muss die Schulden wieder zurückbezahlen“, mahnte er. Mit dem Geld soll unter anderem ausgeglichen werden, dass der Staat in den kommenden Monaten weniger Steuern einnimmt – dafür sorgt unter anderem die Mehrwertsteuersenkung.

Außerdem wird ein Zuschlag auf das Kindergeld finanziert. Hilfen gibt es auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die wegen der Krise hohe Umsatzeinbrüche haben, für Sportvereine, die keine großen Werbeeinnahmen haben, für Jugendherbergen und Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie zur „Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens“. Bund und Länder wollen ferner die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen ausgleichen.

Grüne und Linke monierten allerdings eine soziale Schieflage im Haushalt. Bei Menschen, die in Armut lebten, komme wenig oder gar nichts an, sagte Linken-Haushälterin Gesine Lötzsch. FDP und AfD halten den Nachtragshaushalt dagegen für verfassungswidrig. AfD-Haushälter Peter Boehringer bezweifelte, dass die Corona-bedingten Beschränkungen mit massiven Folgen für die Wirtschaft notwendig gewesen seien. Eine epidemische Notlage, die die Einschränkung von Grundrechten rechtfertigen würde, gebe es mindestens seit Mitte März nicht mehr, sagte er. dpa

