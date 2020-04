Berlin hält an Beschränkungen fest

Berlin.Trotz der geplanten Lockerung der Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie in Österreich und Dänemark hält die deutsche Bundesregierung daran fest, derzeit keine Stichtage für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu nennen. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte am Montag Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sie noch keinen solchen Stichtag nennen könne.

Österreich und Dänemark wollen die Einschränkungen schrittweise lockern. So hebt das österreichische Bundesland Tirol die Quarantäne mit kleinen Ausnahmen ab Dienstag auf. Das Corona-Krisenkabinett in Berlin einigte sich unterdessen am Montag darauf, dass Deutsche, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer zwei Wochen in häusliche Quarantäne sollen, wenn sie aus dem Ausland zurückkehren. Dies werde den Bundesländern empfohlen. Die Regelung gilt ab 10. April für Menschen, die sich mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben. dpa

