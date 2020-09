Berlin macht gegen rechts mobil

Berlin.Auch am vierten Tag nach den Corona-Protesten in Berlin ist am Mittwoch die Debatte um die Gefahr durch Rechtsextremisten und ihren Einfluss auf die Öffentlichkeit weitergegangen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) rief die Gegner der Corona-Einschränkungen dazu auf, sich von Rechtsextremisten zu distanzieren. Wer mit Rechtsextremen demonstriere, müsse sich andernfalls auch deren Gedankengut zurechnen lassen, sagte sie: „Es hat sich gezeigt, dass diese Demonstrationen unterwandert werden, gekapert werden. Da muss sich jeder selber überlegen, ob er da mitlaufen will.“ Lambrecht betonte, der Kampf gegen rechts müsse konsequent geführt und dafür die Zivilgesellschaft gestärkt werden.

In Berlin kam der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Das Gremium ließ sich von Migrantenorganisationen und Wissenschaftlern berichten, welche Erfahrungen und Erkenntnisse sie haben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte auf Twitter, man spreche mit denen, „die Rechtsextremismus und Rassismus persönlich erleben“.

Ergebnisse in Oktober

Der im März auch als Reaktion auf die rechtsextremistischen Bluttaten in Halle und Hanau eingerichtete Ausschuss unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll ressortübergreifend die Maßnahmen der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus bündeln. Neben Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) gehören ihm unter anderen der Innen- und der Außenminister, die Justiz-, Familien- und Verteidigungsministerinnen, der Antisemitismusbeauftragte und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung an. Erste Ergebnisse werden im Oktober erwartet.

In der Debatte um den Einfluss rechtsradikaler Gruppen wertete der Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, die Berliner Corona-Demonstration vom Wochenende als Erfolg für die rechtsextremistische Szene. Politik und Sicherheitsbehörden müssten sich für derlei Ereignisse künftig besser wappnen, sagte er dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. „Es gab eine überdurchschnittliche Mobilisierung in der rechtsextremistischen Szene in Thüringen“, erklärte Kramer.

Der Kriminologe Christian Pfeiffer bezeichnete die Reaktionen auf die Protestdemonstrationen in Berlin und das Erstürmen der Treppen zum Reichstagsgebäude indes als übertrieben und machte sie mitverantwortlich für das riesige mediale Echo. Er sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Hannover, die Rechtsextremen hätten allein durch eine Polizeipanne bei der Eskalation am Reichstag eine mediale Aufmerksamkeit erfahren, die ihrer schwindenden Bedeutung nicht entspreche. epd

