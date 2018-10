Mannheim.Die Füchse Berlin sind verärgert über die Terminierung des Handball-Topspiels bei den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag. „Wer ein Spiel so ansetzt, bestimmt auch das Ergebnis“, sagte Füchse-Manager Bob Hanning (Bild) dieser Zeitung. Die Berliner kommen erst am Samstag aus Katar zurück. mast

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018