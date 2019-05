Gross-Rohrheim.Rainer Bersch strebt eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Groß-Rohrheim an. Das erklärte der 56-Jährige am Donnerstag dieser Zeitung. Die Wahl haben die Bürger am 15. März 2020. Ob ihn CDU und SPD wieder unterstützen wie vor fünf Jahren, ist noch unklar. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.05.2019