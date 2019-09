Beschämendes Wegschauen

Mehr als 30 Jahre lang hat die Universität Mannheim offenbar weggeschaut, wenn es darum ging, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Obwohl die Studentenvertretung 1990 eine Liste mit Verdachtsfällen erstellt hat. Das Wegschauen ist nicht nur unverantwortlich, sondern auch beschämend. Besonders für eine Institution, die sich der Aufklärung und Ausbildung junger Menschen verschrieben hat. Gerade auf die hat das Rektorat nicht gehört, obwohl sie über Jahre hinweg auf die NS-Vergangenheit von Würdenträgern wie Curt Sandig hingewiesen hatten.

In Mannheim ist es nicht ungewöhnlich, dass Straßennamen oder Schulen wie etwa das einstige Peter-Petersen-Gymnasium umbenannt werden. Das hat das aktuelle Unirektorat nun erkannt – und nicht nur ein Wohnheim umbenannt, sondern auch angekündigt, die Biografien sämtlicher historischer Namensgeber zu durchleuchten. Jedoch ist das Überprüfen das Eine – und das richtige Aufarbeiten das Andere. In dieser Sache kann und muss sich Unirektor Thomas Puhl, der seit knapp einem Jahr im Amt ist, beweisen und im Einzelfall abwägen, wie er damit umgeht. Umstrittenen Namensgebern die Ehrungen abzuerkennen und ihre Namen aus der Öffentlichkeit zu tilgen, wäre falsch – und keinen Deut besser als die Schweigekultur in der Nachkriegszeit. Oft ist es nicht eindeutig, wer ein fanatischer Nazi oder Mitläufer war.

Deshalb ist es unverzichtbar, über die Hintergründe aufzuklären. Dabei die Opfer in den Mittelpunkt zu stellen, ihnen ein Gesicht zu geben, ist längst überfällig. Auch die Uni Mannheim verwehrte Juden Studienplätze. Diese Art der Aufarbeitung verfolgt auch die Studentenvertretung, die sich zwar über ihren ersten Erfolg seit 30 Jahren freut, aber lieber das Wohnheim statt nach der Stifterin nach einem Opfer des NS-Regimes benannt hätte. Gerade weil die Fronten zwischen Studenten und Unileitung lange verhärtet waren, ist es wichtig, jetzt gemeinsam die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und so Versäumtes nachzuholen.

Mittwoch, 11.09.2019