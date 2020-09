Besorgter Blick auf Infektionen

Berlin/Mannheim.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat den höchsten Tageswert seit April erreicht. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag hervor. „Das, was man im Moment sieht, also heute Morgen zum Beispiel 2200 neue Fälle, das ist schon nicht so eine beliebige Schwankung. Sondern wir sind jetzt wieder im Anstieg“, sagte Virologe Christian Drosten am Donnerstag.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 2194 neue Corona-Infektionen gemeldet, wie das RKI meldete. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Laut RKI treten weiter bundesweit zahlreiche kleinere Corona-Ausbrüche auf, zum Beispiel in Verbindung mit Reiserückkehrern und im Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis. Der Anteil der Coronavirus-Fälle unter Reiserückkehrern sei seit Mitte August zurückgegangen. Laut RKI stecken sich zunehmend wieder Menschen in Deutschland an.

Drosten warnt vor Clustern

Diese Unterscheidung ist laut Drosten wichtig. Denn der jetzt diagnostizierte Fall sei in erster Linie ein Hinweis auf das Cluster, in dem der Mensch sich vor einer Woche angesteckt hat. Ein Cluster kann eine Gruppe von Menschen bei einer Familienfeier oder eine Bürogemeinschaft sein. Bei Reiserückkehrern liege dieses Cluster im Ausland. Anders bei den aktuellen Fällen: „Und da ist im Hintergrund ein unerkanntes Cluster. Das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt so drauf einstellen, dass das, was wir sehen, der Beginn einer Inzidenzzunahme ist, die man irgendwann auch dann wieder kontrollieren muss.“

In Baden-Württemberg steht Mannheim hinter Ulm an der Spitze, was die Infektionszahl pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche angeht. Sie lag am Donnerstag bei 29,8. Als kritischer Wert, bei dem verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingeleitet werden sollen, gilt die Marke von 50 Fällen. Ungewissheit herrscht noch bei Fußball-Drittligist SV Waldhof, ob er zum Saisonauftakt am Montagabend gegen Viktoria Köln 4860 Zuschauer ins Stadion lassen darf. Die entsprechende Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg soll zwar am Freitagabend veröffentlicht werden, allerdings liegt die Stadt Mannheim mit einem Inzidenz-Wert von 29,8 zurzeit an der Grenze von 35, über der keine Fans zugelassen sind.

Unterdessen will für die Herstellung eines möglichen Corona-Impfstoffs das Mainzer Unternehmen Biontech von dem Schweizer Pharmakonzern Novartis dessen Produktionsstätte in Marburg übernehmen. Biontech plant unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, in dem Werk bereits im ersten Halbjahr bis zu 250 Millionen Dosen des möglichen Impfstoffs herstellen zu können. In dem Werk in Marburg sind den Angaben zufolge rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. / alexbhr/dpa

