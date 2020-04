Besser spät, aber richtig

Es braucht einen Plan, wie wir die Wirtschaft trotz Corona wieder hochfahren können – das fordert die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. Und sie hat recht. Kein Mensch kann sagen, wann es einen Impfstoff oder Medikamente gegen das Virus geben wird. Sicher ist hingegen, dass wir so tiefgreifende Einschränkungen, wie wir sie derzeit erleben, auf Dauer weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich durchhalten können. Stattdessen müssen wir, so platt das klingt, lernen, mit dem Virus zu leben.

Dafür braucht es tatsächlich einen Plan, und je schneller er steht, umso besser. Noch wichtiger ist aber, dass er funktioniert. Und dass er dramatische Zustände wie in Italien oder Spanien verhindert. Das wiederum erfordert viel Augenmaß und Sorgfalt bei den nächsten Schritten – auch beim möglichen Wiederhochfahren der Wirtschaft.

Die Strategie, Geschäfte und Restaurants unter Auflagen wieder zu öffnen, ist plausibel. Trotzdem muss erst genau geprüft werden, welche Vorschriften effektiv und sinnvoll sind, und ob sie in der Praxis flächendeckend umgesetzt werden können. Das fängt im Zweifel bei der Frage an, ob es genügend Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken gibt, um nicht nur Krankenhäuser, Apotheken und Pflegedienste, sondern auch Modeläden und Restaurants damit auszustatten. Auch die Firmen müssen sich vorbereiten. So wird es in kleinen Läden kaum möglich sein, Abstandsregeln einzuhalten, wenn nicht an der Tür der Zutritt geregelt wird. Allein auf das Verantwortungsgefühl der Einzelnen zu vertrauen, wird nicht reichen.

Das Hochfahren der Wirtschaft muss zudem mit der Öffnung der Schulen und Kitas abgestimmt werden. Sonst stehen zigtausende Eltern vor Betreuungsproblemen. Ob das alles bis zum 20. April in ein tragfähiges Konzept fließen kann, ist fraglich. Den Stillstand noch einmal um ein, zwei Wochen zu verlängern, ist im Zweifel aber immer noch besser als ein überstürzter Neustart, der uns dann umso heftiger um die Ohren fliegt.

