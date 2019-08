Besucherrekord bei Parade

Mannheim.Rund 120 000 Menschen haben beim Christopher-Street-Day in Mannheims Innenstadt gefeiert. Sie demonstrierten in schillernden Outfits und mit Regenbogenfahnen für mehr Toleranz gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen. Oberbürgermeister Peter Kurz spricht in sozialen Medien vom „bestbesuchten CSD bislang“. Laut Polizei sei die Veranstaltung am Samstagmittag bis auf kleinere Vorkommnisse friedlich und störungsfrei verlaufen. lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.08.2019