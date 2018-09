Betreiber zufrieden

Das Quartier Q6/Q7 feiert seinen zweiten Geburtstag. © Rinderspacher

Mannheim.Zwei Jahre nach der Eröffnung sehen die Betreiber des Einkaufszentrums Q6/Q7 in der Mannheimer Innenstadt die Erwartungen erfüllt: Die Kundenfrequenz sei um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, sagte Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer der Betreiberfirma CRM. „Ende 2018 werden wir die Marke von sieben Millionen Besuchern im Jahr überschreiten.“ CRM gehört zur Diringer & Scheidel-Gruppe (D&S). Schwierig seien aber die Rahmenbedingungen. Achim Ihrig, Mitglied der D&S-Geschäftsleitung, kritisierte besonders die Situation am Paradeplatz. Dessen Zustand sei „beschämend“ für Mannheim und schrecke Besucher ab. be

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018