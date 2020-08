Betrieb normalisiert sich weiter

Zugang nur mit Termin: Bürgerservice in K 7 im Juni. Dieter Leder

Mannheim.Wegen der Corona-Pandemie sind bei den Mannheimer Bürgerdiensten zahlreiche Anträge liegengeblieben. Aber in den kommenden Tagen und Wochen könnte sich die Situation zunehmend entspannen. Schon an diesem Montag öffnen die Standorte in den Stadtteilen Wallstadt, Friedrichsfeld und Seckenheim. Klappt alles wie geplant, wird sich der Bürgerservice bis in einem Monat weitgehend normalisiert haben. Denn ab 14. September sollen sich die Mitarbeiter auch wieder in Feudenheim, Sandhofen und auf der Schönau um die Anliegen der Bürger kümmern.

Allerdings werde es einige Zeit dauern, bis der Rückstau an Anträgen aufgearbeitet ist, teilt die Stadtverwaltung mit. Das sei zwar ärgerlich, sagt Fachbereichsleiterin Andrea Baroncioni. Andererseits habe der Service in sieben Stadtteilen auch in Zeiten hoher Infektionszahlen funktioniert. Zwischenzeitlich hatten mitunter lange Wartezeiten für Missmut gesorgt. bhr/wol

