Betriebsrat: 450 Jobs gefährdet

Mannheim.Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) muss in den nächsten zehn Jahren nach Einschätzung von Betriebsratschef Ümit Lehimci bis zu 450 Arbeitsplätze abbauen. „Ich befürchte, dass wir am Ende vielleicht noch eine zweistellige Zahl an Mitarbeitern haben werden“, sagte er dieser Redaktion. Aktuell arbeiten im größten Steinkohlekraftwerk Deutschlands knapp 570 Beschäftigte. Im Zuge des Kohleausstiegs muss es spätestens 2034 den traditionellen Betrieb einstellen.

Die politischen Beschlüsse dazu kritisierte der GKM-Betriebsratschef scharf: „Wir sind von der Bundes- und Landesregierung tief enttäuscht.“ Versprechen hätten sich als „leere Worte“ entpuppt, der Ausstieg werde „auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen“.

Laut Angelo Bonelli von der Gewerkschaft Verdi gibt es noch keine soziale Absicherung für die GKM-Beschäftigten. Sie drohten durch ein Loch zu fallen. Betriebsrat und Gewerkschaft verhandelten zurzeit mit dem Unternehmen über einen Tarifvertrag, der die Bedingungen des Arbeitsplatzabbaus regelt. Bei einem Scheitern drohten auch Streiks. „Streiken ist das letzte Mittel“, so Bonelli. „Aber es bleibt ein Mittel.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020