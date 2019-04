Betriebsrat zufrieden

Bensheim.Die Geburtshilfe am Heilig-Geist-Hospital in Bensheim schließt – wie berichtet – zum 30. September. Wie der Betriebsrat Uwe Gärtner am Montag auf Nachfrage mitteilte, können alle Mitarbeiter „ohne finanzielle Einbußen“ in anderen Stationen am HGH wechseln.

Keine Zukunft haben jedoch die insgesamt elf Hebammen. Der Betriebsrat ist sich jedoch sicher, dass die Frauen aufgrund des akuten Hebammen-Mangels keine Probleme haben werden, eine neue Anstellung zu finden.

Bedauerlich findet der frühere langjährige Belegarzt Dr. Rolf Schwabenland das Aus für die beliebte Abteilung. Er hatte nach eigenen Angaben angeboten, weitere Nachtdienste zu übernehmen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.04.2019