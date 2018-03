Betroffenheit nach Flugzeugabsturz

Anzeige

Bensheim.Nach dem Absturz eines Ultraleichtfliegers in der Nähe des Gewerbegebiets Stubenwald in Bensheim herrscht in der Region große Betroffenheit. Bei dem Unglück am Samstagnachmittag kamen der 32 Jahre alte Pilot und eine 18 Jahre alte Frau aus Bickenbach ums Leben.

Die Leichen werden nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Darmstadt heute obduziert. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist mit der Ermittlung der Ursache befasst. Unter anderem muss geklärt werden, warum das Rettungssystem an Bord nicht ausgelöst wurde. Es ist in Fliegern dieser Gewichtsklasse gesetzlich vorgeschrieben.

Bis ein Ergebnis vorliegt, können allerdings noch Wochen vergehen. Die Deutsche Flugsicherung teilte am Montag auf Anfrage mit, dass der Pilot keinen Kontakt zu den Lotsen aufgenommen habe.