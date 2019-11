Betrugsverdacht gegen Mannheimer Verdi-Mitarbeiter

Mannheim.Mitarbeiter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Mannheim stehen unter Verdacht, interne Veranstaltungen zu Unrecht als Betriebsratsschulungen deklariert und den Arbeitgebern in Rechnung gestellt zu haben. Entsprechende Ermittlungen bestätigte die Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag dieser Zeitung.

Wegen der Vorwürfe sei bereits Ende Juli die Geschäftsstelle von Verdi in Mannheim

...