Bewährung für Erzieher

Heidelberg.Wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Kindern ist ein 24-jähriger Kita-Erzieher am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichts sprach ihn in vier Fällen schuldig, zudem wurde ihm ein fünfjähriges Berufsverbot auferlegt. 2000 Euro muss er an einen Opferhilfeverein zahlen. Zu den Bewährungsauflagen gehört eine Therapie. Der Mann hatte sich geständig gezeigt. Demnach hatte er zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 ein Mädchen im Intimbereich gestreichelt und ein zweites Mädchen dazu gebracht, seinen Penis zu berühren – unter dem Vorwand, er habe Gummibärchen in seiner Hose versteckt. kako

