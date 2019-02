Bewährung für Fahrer

Mit einer Bewährungsstrafe kam der Lkw-Fahrer davon. © Priebe/ü

Rhein-Neckar.Mit einer Bewährungsstrafe endete gestern der Prozess um einen tödlichen Lkw-Unfall, der sich am 9. Juni 2017 auf der A 6 bei Mannheim-Sandhofen ereignet hatte. Das Amtsgericht verurteilte den 33-jährigen Lkw-Fahrer und Unfallverursacher zu zwei Jahren Haft, setzte die Strafe aber zur Bewährung aus. Außerdem muss der Mann drei Schichten mit der Verkehrspolizei mitfahren, um eine andere Perspektive der Problematik kennenlernen.

Auch wenn sich nicht mehr klären lasse, was in der Zeit direkt vor dem Unfall im Cockpit des Lkw passierte, sah die Vorsitzende Richterin im Verhalten des Angeklagten besondere Gründe, die eine Bewährung bei diesem Strafmaß ermöglichten. So habe er direkt nach dem Unfall mit Erste Hilfe geleistet, im Verfahren echte Reue gezeigt und gestanden, was er habe gestehen können. bjz/ü

