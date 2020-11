Bewährung für Hoffmann

Zu besseren Zeiten: Matthias Hoffmann, Ex-Konzertveranstalter. © Proßwitz

Mannheim.Mit der Aussage, er spüre schwere Grippe-Symptome und habe einen Coronatest gemacht, hat der frühere Konzertveranstalter Matthias Hoffmann am Donnerstag für eine Unterbrechung des Verfahrens gegen ihn vor dem Mannheimer Landgericht gesorgt. Der Vorsitzende Richter Ulrich Bunk entschied, dass es nun nicht mehr nur um Hoffmans Gesundheit gehe. Das Testergebnis lag noch nicht vor. Der 67-Jährige ist wegen angeblicher Insolvenzverschleppung angeklagt. Er hatte zu Prozessbeginn seinen schlechten Gesundheitszustand angeführt und ließ einen Antrag auf Verhandlungsunfähigkeit stellen.

Dasselbe Argument benutzte er in dieser Woche auch am Lampertheimer Amtsgericht, wo er wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung angeklagt ist. Nachdem die Richterin ein eingereichtes Attest nicht anerkannte, verhandelte sie den Fall in Abwesenheit des bekannten Impresarios, der in Mannheim lebt. Ihr Urteil sieht unter anderem eine elfmonatige Freiheitsstrafe vor, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Hoffmann kündigte Widerspruch an. Beobachter rechnen damit, dass die Urteile aus den Prozessen zusammengeführt werden. sal/ami

