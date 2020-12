Bewegung im Fokus

Stuttgart.Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet die „Querdenken“-Bewegung, die bundesweit Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen organisiert. Nach Ansicht von Amtschefin Beate Bube liegen „hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung vor“. Für Stuttgarts Innenminister Thomas Strobl (CDU) gibt es in der Bewegung Bestrebungen, die freiheitliche Grundordnung aufzulösen. Von der Beobachtung betroffen sei eine Zahl von Akteuren im unteren zweistelligen Bereich.

„Querdenken“-Gründer Michael Ballweg wertete die Entscheidung als „weiteren Versuch der Regierung, friedliche Demonstranten einzuschüchtern und über diese Nachricht zu spalten“. Das erinnere ihn an die politische Diskreditierung von Regimekritikern in der DDR.

Baden-Württemberg ist Vorreiter bei der Beobachtung der Corona-Kritiker durch den Verfassungsschutz. In Bayern sind einzelne Personen im Visier. Strobl will die Radikalisierung der „Querdenker“ an diesem Donnerstag bei der Innenministerkonferenz diskutieren. pre

