Bensheim.Im Gewerbegebiet Stubenwald laufen zurzeit die Vorbereitungen für weitere Ansiedlungen. Die bisher in Lorsch ansässige Firma Pfaff Zweigniederlassung KSL baut in Bensheim ein Bürohaus mit Produktionshalle. In der zweiten Jahreshälfte soll außerdem mit den Arbeiten für einen Gewerbepark begonnnen werden. Erweiterungspläne hat darüber hinaus der Mittelständler Twin Busch. dr/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.02.2019