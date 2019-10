Bezahlbare Wohnungen

Lampertheim.Die Lampertheimer Baugenossenschaft setzt ihre Pläne zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums fort. In der Sophie-Scholl-Straße wurde jetzt mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses begonnen. Dort sollten Sozialwohnungen ausgewiesen werden, doch die Stadt hat der Baugenossenschaft das Grundstück zum Bodenrichtwert verkauft. Deshalb entstehen dort nun Wohnungen unter den Bedingungen der ortsüblichen Vergleichsmiete. Im Gegenzug weist die Baugenossenschaft zehn Wohnungen in ihrem Bestand als Sozialwohnungen aus. 24 weitere Wohnungen entstehen in Hüttenfeld und in Neuschloß. Damit will die Baugenossenschaft 2019 und 2020 vier Bauvorhaben mit insgesamt 46 Wohnungen realisieren. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.10.2019