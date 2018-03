Anzeige

Bensheim.Die erfolgreiche Sachbuchautorin Stefanie Stahl (Bild) tritt am Mittwoch zweimal im Bensheimer Bürgerhaus auf. Sie spricht in der Reihe Lebenskunst von Pfarrer Justus Keller über das Thema „Das Kind in dir muss Heimat finden – der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme“. red