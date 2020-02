BfB sieht keine Basis

Bensheim.In der Bensheimer Kommunalpolitik wird es keine weitere Zusammenarbeit zwischen BfB und CDU geben. Die Wählergemeinschaft sieht keine Perspektive für eine fortgesetzte Kooperation mit den Christdemokraten.

Seit der Kommunalwahl 2016 war man bis zum Aus der Koalition Anfang Januar 2020 in einem Dreierbündnis mit der Grünen Liste Bensheim engagiert. Nun gehen alle Beteiligten getrennte Wege, was in der Stadtverordnetenversammlung Auswirkungen haben dürfte, weil es keine klassische Koalition oder Opposition mehr gibt – zumindest bis nach der nächsten Kommunalwahl in einem Jahr. Die BfB will bis dahin weiter Werbung in eigener Sache machen. dr

