Bilderbuch-Start für Vogel der Nacht

Bensheim.Bei tropischen Temperaturen ist das Stadtpark-Festival Vogel der Nacht gestartet. Zum Auftakt sendete der Hessische Rundfunk im Rahmen seiner Sommertour die „Hessenschau“ live von der „schrägen Wiese“, die am Montagabend sehr gut besucht war. Am Nachmittag hatten sich Bensheimer Nachwuchssänger und Tanztalente dem Publikum präsentiert, später ging es unter anderem um Bensheimer Erfindergeist in all seinen Facetten. Auch gestern Abend pilgerten wieder Hunderte Vogel-Fans in den Stadtpark, um unter anderem Tobi Vorwerk und der Big Band George Krull & the Schmiddis zu lauschen. red/Bild: Malte Kirsch