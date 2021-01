Bilfinger-Chef geht früher als geplant

Mannheim.Bilfinger- Vorstandschef Tom Blades (64, Bild), verlässt den Mannheimer Konzern mit sofortiger Wirkung. Sein Vertrag wäre bis 30. Juni 2021 gelaufen. Blades ziehe sich aus persönlichen Gründen zurück und wolle sich auf seine Familie konzentrieren, teilte Bilfinger am Dienstagabend mit. Ein Nachfolger werde in den nächsten Monaten gesucht. Finanzvorständin Christina Johansson übernimmt interimsweise seine Aufgaben. be (Bild: Bilfinger)

