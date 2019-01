Bilfinger setzt auf USA

Houston.Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger profitiert vom Wirtschaftswachstum in den USA. 2018 lag der Umsatz des US-Geschäfts von Bilfinger bei rund 700 Millionen Euro, im laufenden Jahr soll er auf 790 Millionen Euro steigen. Bilfinger profitiert vor allem von der hohen Investitionsbereitschaft etwa in der Chemieindustrie dank des günstigen Schiefergases. Besonders in der Boomregion Texas hofft Bilfinger auf weitere Großaufträge.

Allerdings musste der Konzern auch kräftig umstrukturieren und ein neues System einführen, um Projektrisiken besser zu managen. 2017 noch hatten missglückte Altprojekte der amerikanischen Tochter Westcon zu einer Gewinnwarnung geführt. 2018 trage das US-Geschäft wieder zum Gewinn bei, erklärte Bilfinger-Vorstandschef Tom Blades (Bild) im Interview. be (Bild: Ri)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019